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AGENDA · La Ferté-Bernard

Petit bal trad La Ferté-Bernard

dimanche 19 juillet 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 rue Alfred Marchand, Espace jeunesse
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Petit bal trad

2 rue Alfred Marchand, Espace jeunesse La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Avec C’est ton bal trad entrée libre jardin de l’espace jeunesse, 2 rue Alfred Marchand
Envie de faire vibrer vos pieds et votre coeur au son des musiques traditionnelles ? Rejoignez-nous pour un moment chaleureux et festif autour des danses folk ! Que vous soyez danseur.se confirmé.e ou simple curieux.se, tout le monde est bienvenu !   .

2 rue Alfred Marchand, Espace jeunesse La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Petit bal trad La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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