Petit bal trad La Ferté-Bernard
dimanche 19 juillet 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Petit bal trad
2 rue Alfred Marchand, Espace jeunesse La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Avec C’est ton bal trad entrée libre jardin de l’espace jeunesse, 2 rue Alfred Marchand
Envie de faire vibrer vos pieds et votre coeur au son des musiques traditionnelles ? Rejoignez-nous pour un moment chaleureux et festif autour des danses folk ! Que vous soyez danseur.se confirmé.e ou simple curieux.se, tout le monde est bienvenu ! .
2 rue Alfred Marchand, Espace jeunesse La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
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English :
L’événement Petit bal trad La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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