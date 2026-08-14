Petit Conte pour Noël Rue Clavetière Marmande
samedi 19 décembre 2026 · Rue Clavetière · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Petit Conte pour Noël
Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 15:00:00
fin : 2026-12-19 17:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Monia Lyorit invite les enfants dès 4 ans à plonger dans un univers de contes d’hiver et de Noël, entre neige, vent et histoires mystérieuses.
Monia Lyorit invite les enfants dès 4 ans à plonger dans un univers de contes d’hiver et de Noël, entre neige, vent et histoires mystérieuses.
À partir de 4 ans
– Réservation obligatoire. .
Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr
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English : Petit Conte pour Noël
Come and immerse yourself in the magic of the festive season with a reading by Agnès Le Part of winter and Christmas tales.
L’événement Petit Conte pour Noël Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne
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