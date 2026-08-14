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Petit Conte pour Noël Rue Clavetière Marmande

samedi 19 décembre 2026 · Rue Clavetière · Marmande

Petit Conte pour Noël Rue Clavetière Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Clavetière
Adresse
Médiathèque Albert Camus
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Petit Conte pour Noël

Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 15:00:00
fin : 2026-12-19 17:00:00

Date(s) :
2026-12-19

Monia Lyorit invite les enfants dès 4 ans à plonger dans un univers de contes d’hiver et de Noël, entre neige, vent et histoires mystérieuses.
Monia Lyorit invite les enfants dès 4 ans à plonger dans un univers de contes d’hiver et de Noël, entre neige, vent et histoires mystérieuses.
À partir de 4 ans
– Réservation obligatoire.   .

Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95  mediatheque@mairie-marmande.fr

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English : Petit Conte pour Noël

Come and immerse yourself in the magic of the festive season with a reading by Agnès Le Part of winter and Christmas tales.

L’événement Petit Conte pour Noël Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne

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