Petit déj’ littéraire – Écrire la nature, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse
Petit déj’ littéraire – Écrire la nature, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse samedi 23 mai 2026.
Petit déj’ littéraire – Écrire la nature Samedi 23 mai, 10h30 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Samedi 23 mai – 10h30
Henry David Thoreau, pionnier du nature writing avec son œuvre Walden ou la Vie dans les bois, a laissé un héritage durable auprès des écrivains.
Venez découvrir les auteurs français qui se sont approprié le nature writing américain et échanger sur vos lectures.
Bibliographie sur demande à bibliotheque.serveyrolles@mairie-toulouse.fr
Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.serveyrolles@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 96 50 »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.serveyrolles@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana
Rencontre
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