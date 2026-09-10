Petit déj’ littéraire – Le roman épistolaire, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

Informations pratiques

Petit déj’ littéraire – Le roman épistolaire Samedi 7 novembre, 10h30 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

Samedi 7 novembre – 10h30

Autour d’un thé/café, deux séances pour échanger sur vos lectures de romans épistolaires. Vous pouvez venir aux 2 séances (7/11 et 5/12) ou n’en choisir qu’une.

Médiathèque Serveyrolles

Durée : 1h30

Bibliographie sur demande à bibliotheque.serveyrolles@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.serveyrolles@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 96 50 »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.serveyrolles@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana

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