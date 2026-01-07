Petit déjeuner artistique, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Informations pratiques

Montardon

Petit déjeuner artistique, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Atelier aquarelle en plein air avec Cécile Van Espen. Rendez vous à la micro-folie, pinceau en main et les pieds dans l’herbe, venez capturer la lumière du matin à la manière des

impressionnistes. Petit-déjeuner partagé sur place. Pensez à apporter votre chaise de camping ou un tabouret. Dès 8 ans accompagnée. Sur réservation, places limitées. .

Espace culturel Laaps’Art 2 chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Petit déjeuner artistique, à la Micro-Folie

L’événement Petit déjeuner artistique, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran