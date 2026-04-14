UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montardon

Petit-déjeuner artistique et rendez-vous au Parc, avec la Micro-Folie Parc de jeux Montardon

samedi 12 septembre 2026 · Parc de jeux · Montardon

Petit-déjeuner artistique et rendez-vous au Parc, avec la Micro-Folie Parc de jeux Montardon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Parc de jeux
Adresse
2 Chemin Penouilh
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Montardon

Petit-déjeuner artistique et rendez-vous au Parc, avec la Micro-Folie

Parc de jeux 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Petit-déjeuner artistique et atelier aquarelle en plein air avec Cécile Van Espen.
Pinceau en main et les pieds dans l’herbe, venez capturer la lumière du matin à la manière des impressionnistes. Petit-déjeuner partagé sur place. Pensez à apporter votre chaise de camping ou un tabouret. Dès 8 ans accompagné. Places limitées, sur inscription.   .

Parc de jeux 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83  culture@montardon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit-déjeuner artistique et rendez-vous au Parc, avec la Micro-Folie

L’événement Petit-déjeuner artistique et rendez-vous au Parc, avec la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Montardon (Pyrénées-Atlantiques)