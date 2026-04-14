Petit-déjeuner artistique et rendez-vous au Parc, avec la Micro-Folie Parc de jeux Montardon
samedi 12 septembre 2026 · Parc de jeux · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Petit-déjeuner artistique et rendez-vous au Parc, avec la Micro-Folie
Parc de jeux 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 11:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Petit-déjeuner artistique et atelier aquarelle en plein air avec Cécile Van Espen.
Pinceau en main et les pieds dans l’herbe, venez capturer la lumière du matin à la manière des impressionnistes. Petit-déjeuner partagé sur place. Pensez à apporter votre chaise de camping ou un tabouret. Dès 8 ans accompagné. Places limitées, sur inscription. .
Parc de jeux 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Petit-déjeuner artistique et rendez-vous au Parc, avec la Micro-Folie
L’événement Petit-déjeuner artistique et rendez-vous au Parc, avec la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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