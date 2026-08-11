Petit-déjeuner littéraire Bibliothèque Pleyben
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Petit-déjeuner littéraire
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Petit déjeuner littéraire avec Karine DEGUNST, auteur de Félicitations, c’est une FIV .
Enseignante en maternelle, coureuse de fond pour la forme, adepte de l’humour grinçant de zombies, Karine DEGUNST a partagé son expérience de la procréation médicalement assistée dans deux livres Félicitations, c’est une FIV et Félicitations, c’est (encore) une FIV .
Sa spécialité, l’humour pour dédramatiser, avancer et tenir dans les situations difficiles.
Autour d’un petit déjeuner elle échangera avec le public sur son expérience et son écriture. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Petit-déjeuner littéraire Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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