Petit joyau lambescain Journées du Patrimoine Cimetière de Lambesc Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Petit joyau lambescain Journées du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026 de 16h30 à 17h30. Cimetière de Lambesc Chapelle Saint-Michel Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez la chapelle Saint-Michel, petit joyau lambescain.

Cette chapelle du XIème siècle a bénéficié en 2017 de travaux d’urgence de sauvegarde, suivis en 2019 par des travaux de restauration, notamment pour ses décors peints, ses gypseries, ses stalles et son autel. .

Cimetière de Lambesc Chapelle Saint-Michel Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

Discover the Saint-Michel chapel, a little lambescain jewel.

L’événement Petit joyau lambescain Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc