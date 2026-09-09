Petit joyau lambescain Journées du Patrimoine Cimetière de Lambesc Lambesc
dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière de Lambesc · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Petit joyau lambescain Journées du Patrimoine
Dimanche 20 septembre 2026 de 16h30 à 17h30. Cimetière de Lambesc Chapelle Saint-Michel Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez la chapelle Saint-Michel, petit joyau lambescain.
Cette chapelle du XIème siècle a bénéficié en 2017 de travaux d’urgence de sauvegarde, suivis en 2019 par des travaux de restauration, notamment pour ses décors peints, ses gypseries, ses stalles et son autel. .
Cimetière de Lambesc Chapelle Saint-Michel Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
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English :
Discover the Saint-Michel chapel, a little lambescain jewel.
L’événement Petit joyau lambescain Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc
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