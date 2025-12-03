Petit joyau lambescain – Visite de la chapelle Saint-Michel, Cimetière de Lambesc, 13410 Lambesc, Lambesc
dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière de Lambesc, 13410 Lambesc · Lambesc
Informations pratiques
Petit joyau lambescain – Visite de la chapelle Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 16h30 Cimetière de Lambesc, 13410 Lambesc Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite commentée : Cette chapelle du XIe siècle a bénéficié en 2017 de travaux d’urgence de sauvegarde, suivis en 2019 par des travaux de restauration, notamment pour ses décors peints, ses gypseries, ses stalles et son autel.
Cimetière de Lambesc, 13410 Lambesc Cimetière de Lambesc, 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 17 00 62 »}]
Visite commentée : Cette chapelle du XIe siècle a bénéficié en 2017 de travaux d’urgence de sauvegarde, suivis en 2019 par des travaux de restauration, notamment pour ses décors peints, ses ses et…
©Ville de Lambesc
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