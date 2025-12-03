Petit joyau lambescain – Visite de la chapelle Saint-Michel, Cimetière de Lambesc, 13410 Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Petit joyau lambescain – Visite de la chapelle Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 16h30 Cimetière de Lambesc, 13410 Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée : Cette chapelle du XIe siècle a bénéficié en 2017 de travaux d’urgence de sauvegarde, suivis en 2019 par des travaux de restauration, notamment pour ses décors peints, ses gypseries, ses stalles et son autel.

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Visite commentée : Cette chapelle du XIe siècle a bénéficié en 2017 de travaux d’urgence de sauvegarde, suivis en 2019 par des travaux de restauration, notamment pour ses décors peints, ses ses et…

©Ville de Lambesc