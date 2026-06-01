Petit K@you Théâtre Entre jour et nuit Salle des fêtes Auzances samedi 27 juin 2026.

Auzances

Petit K@you Théâtre Entre jour et nuit

Salle des fêtes Ancienne salle de danse Auzances Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Entre jour et nuit

Crée et interprété par les ateliers théâtre enfants et adultes

Première partie:

La Terre qui ne voulait plus tourner

Deuxième partie

Au bord du rouleau

Participation Libre au chapeau .

Salle des fêtes Ancienne salle de danse Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 59 86 32 petitkayou@hotmail.fr

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English : Petit K@you Théâtre Entre jour et nuit

L’événement Petit K@you Théâtre Entre jour et nuit Auzances a été mis à jour le 2026-06-10 par Marche et Combraille en Aquitaine