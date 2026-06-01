Petit K@you Théâtre Entre jour et nuit Salle des fêtes Auzances
Petit K@you Théâtre Entre jour et nuit Salle des fêtes Auzances samedi 27 juin 2026.
Auzances
Petit K@you Théâtre Entre jour et nuit
Salle des fêtes Ancienne salle de danse Auzances Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Entre jour et nuit
Crée et interprété par les ateliers théâtre enfants et adultes
Première partie:
La Terre qui ne voulait plus tourner
Deuxième partie
Au bord du rouleau
Participation Libre au chapeau .
Salle des fêtes Ancienne salle de danse Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 59 86 32 petitkayou@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Petit K@you Théâtre Entre jour et nuit
L’événement Petit K@you Théâtre Entre jour et nuit Auzances a été mis à jour le 2026-06-10 par Marche et Combraille en Aquitaine
À voir aussi à Auzances (Creuse)
- Mômes à la Page, Festival du livre jeunesse Auzances 20 juin 2026
- 4e FESTIVAL D’ETE EN CREUSE DE JAZZ A LA SOUT Auzances 19 juillet 2026