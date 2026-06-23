AGENDA · Py
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Py
jeudi 20 août 2026 · Py
Informations pratiques
Py
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA
Py Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Joli Foutoir (chansons française)
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Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89
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English :
Joli Foutoir (French songs)
L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Py a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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