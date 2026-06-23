UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Py

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Py

jeudi 20 août 2026 · Py

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Py

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
66360 Py
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Py

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA

Py Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Joli Foutoir (chansons française)
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Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89 

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English :

Joli Foutoir (French songs)

L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Py a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO

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