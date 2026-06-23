Informations pratiques

Py

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA

Py Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Joli Foutoir (chansons française)

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Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89

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English :

Joli Foutoir (French songs)

L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Py a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO