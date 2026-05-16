Petit naturaliste de Loire La Loire, un curieux terrain de jeu de pistes Loire-Authion
Petit naturaliste de Loire La Loire, un curieux terrain de jeu de pistes Loire-Authion mercredi 12 août 2026.
Loire-Authion
Petit naturaliste de Loire La Loire, un curieux terrain de jeu de pistes
20, Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Avec votre carnet de terrain en poche, partez enquêter sur la zone inondable de Saint Rémy la Varenne, où les animaux et la flore sauvage vous ont laissé quelques traces et autres indices.
A partir de 6 ans réservation obligatoire .
20, Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
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English :
L’événement Petit naturaliste de Loire La Loire, un curieux terrain de jeu de pistes Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers
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