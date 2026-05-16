Loire-Authion

Petit naturaliste de Loire La Loire, un curieux terrain de jeu de pistes

20, Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Avec votre carnet de terrain en poche, partez enquêter sur la zone inondable de Saint Rémy la Varenne, où les animaux et la flore sauvage vous ont laissé quelques traces et autres indices.

A partir de 6 ans réservation obligatoire .

20, Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Petit naturaliste de Loire La Loire, un curieux terrain de jeu de pistes Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers