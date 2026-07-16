Petit pop’ron rouge Compagnie Gingolph Gateau Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Petit pop’ron rouge Compagnie Gingolph Gateau

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 09:30:00

fin : 2027-04-09 10:00:00

Date(s) :

2027-04-09 2027-04-10

Se laisser dévorer et rester coincé dans les entrailles du loup à tout jamais ! Petit POP’RON Rouge ne veut pas en rester là. Il est venu régler son conte .

Dans un pop-up aux échelles multiples, les formes se déplient, les personnages s’échappent de leur page, pour mieux se reglisser dans l’histoire et la renverser.

Au-delà de l’immersion dans un univers graphique singulier, le spectacle interroge sur la façon de devenir plus grand·e .

Six structures culturelles du territoire de Caux Seine Agglo s’associent pour proposer un temps fort sur le territoire autour du jeune public.

Les trois séances du vendredi 9 avril sont réservées pour les scolaires. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit pop’ron rouge Compagnie Gingolph Gateau

L’événement Petit pop’ron rouge Compagnie Gingolph Gateau Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme