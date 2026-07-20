Petit POP’RON rouge Théâtre de papier et pop-up par la compagnie Gingolph Gateau (Festival Loupiote #1) Mont-Saint-Aignan
mercredi 7 avril 2027 · Mont-Saint-Aignan
Informations pratiques
Mont-Saint-Aignan
Petit POP’RON rouge Théâtre de papier et pop-up par la compagnie Gingolph Gateau (Festival Loupiote #1)
1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 18:00:00
fin : 2027-04-07 18:30:00
Date(s) :
2027-04-07
Se laisser dévorer et rester coincé dans les entrailles du loup à tout jamais !
Petit POP’RON Rouge ne veut pas en rester là. Il est venu lui “régler son conte”. Dans un pop-up aux échelles multiples, les formes se déplient, les personnages s’échappent de leur page, pour mieux renverser l’histoire. Au-delà de l’immersion dans un univers graphique singulier, le spectacle interroge sur la façon de devenir “plus grand”.
Après avoir rencontré le loup, Petit POP’RON Rouge devra apprendre à respirer encore, à vivre plus fort.
Spectacle jeune public dès 3 ans
Durée 30 minutes .
1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie
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English : Petit POP’RON rouge Théâtre de papier et pop-up par la compagnie Gingolph Gateau (Festival Loupiote #1)
L’événement Petit POP’RON rouge Théâtre de papier et pop-up par la compagnie Gingolph Gateau (Festival Loupiote #1) Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-20 par Seine-Maritime Attractivité
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