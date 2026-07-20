Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Petit POP’RON rouge Théâtre de papier et pop-up par la compagnie Gingolph Gateau (Festival Loupiote #1)

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 18:00:00

fin : 2027-04-07 18:30:00

Date(s) :

2027-04-07

Se laisser dévorer et rester coincé dans les entrailles du loup à tout jamais !

Petit POP’RON Rouge ne veut pas en rester là. Il est venu lui “régler son conte”. Dans un pop-up aux échelles multiples, les formes se déplient, les personnages s’échappent de leur page, pour mieux renverser l’histoire. Au-delà de l’immersion dans un univers graphique singulier, le spectacle interroge sur la façon de devenir “plus grand”.

Après avoir rencontré le loup, Petit POP’RON Rouge devra apprendre à respirer encore, à vivre plus fort.

Spectacle jeune public dès 3 ans

Durée 30 minutes .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

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English : Petit POP’RON rouge Théâtre de papier et pop-up par la compagnie Gingolph Gateau (Festival Loupiote #1)

L’événement Petit POP’RON rouge Théâtre de papier et pop-up par la compagnie Gingolph Gateau (Festival Loupiote #1) Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-20 par Seine-Maritime Attractivité