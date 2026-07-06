Petite Balade aux Enfers Théâtre Graslin Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Théâtre Graslin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 19:00 – 20:00
Gratuit : non Tarif D, de 8 à 30€ / -18 ans, 8€
Quand l’amour et la mort s’affrontent : Orphée tombe sous le charme d’Eurydice et l’épouse. Mais le jour de leurs noces, la jeune femme est mordue par un serpent et succombe. Après la visite du dieu Amour, Orphée va courageusement chercher son épouse aux Enfers, affrontant monstres et furies pour la retrouver. Pourra-t-il la ramener d’entre les morts sans lui jeter un regard, ainsi qu’il s’y est engagé auprès des divinités ?Orphée est le mythe fondateur de l’histoire de l’opéra en Occident parce qu’il montre la musique et le chant plus forts que la mort, plus puissants que les Enfers. En écho à l’opéra de Christoph Willibald Gluck, la plasticienne et metteuse en scène Valérie Lesort a imaginé le voyage d’Orphée dans une version féerique pour piano, chant et marionnettes. Un opéra miniature, drôle, tendre qui initie les enfants aux voix lyriques et à la magie de l’opéra, et fait (re)découvrir aux adultes cette œuvre classique dans une forme ludique.
Théâtre Graslin Nantes 44000
https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/jeune-public/petite-balade-aux-enfers
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