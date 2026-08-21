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Petite Curieuse, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Petite Curieuse, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Petite Curieuse Samedi 10 octobre, 16h00, 17h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T17:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00

Petite Curieuse aime les maisons des autres. Elle s’y glisse, même sans y être invitée et c’est un peu comme voyager. Petite Curieuse est un clin d’œil malicieux à Boucle d’Or, pour parler du désir de voir derrière les portes closes. Un jeu d’enfant sur la transgression et la curiosité.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Petite Curieuse est un clin d’œil malicieux à Boucle d’Or, pour parler du désir de voir derrière les portes closes. Un jeu d’enfant sur la transgression et la curiosité.

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