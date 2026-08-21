Petite Curieuse, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Petite Curieuse Samedi 10 octobre, 16h00, 17h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T17:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00
Petite Curieuse aime les maisons des autres. Elle s’y glisse, même sans y être invitée et c’est un peu comme voyager. Petite Curieuse est un clin d’œil malicieux à Boucle d’Or, pour parler du désir de voir derrière les portes closes. Un jeu d’enfant sur la transgression et la curiosité.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Petite Curieuse est un clin d’œil malicieux à Boucle d’Or, pour parler du désir de voir derrière les portes closes. Un jeu d’enfant sur la transgression et la curiosité.
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