Petite expo #9 Enfants modèles ? Musée de Normandie Caen

Informations pratiques

Caen

Petite expo #9 Enfants modèles ?

Musée de Normandie Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-10

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2026-10-10

La petite expo #9 explore les représentations de l’enfance dans les jouets et la publicité à partir des collections du Musée de Normandie. Comment l’enfant est-il mis en scène dans les jeux ou sur les catalogues ? Quels rôles, quelles attentes, quels stéréotypes ces images véhiculent-elles ?

La petite expo #9 explore les représentations de l’enfance dans les jouets et la publicité à partir des collections du Musée de Normandie. Comment l’enfant est-il mis en scène dans les jeux ou sur les catalogues ? Quels rôles, quelles attentes, quels stéréotypes ces images véhiculent-elles ?

Reproduites sur des jouets et dans la publicité, elles projettent une vision de l’enfance propre à chaque époque. Entre modèle sage ou turbulent, figure rêveuse, joyeuse ou idéalisée, l’enfant devient à la fois miroir des normes sociales, nouvel acteur de la société de consommation et source d’inspiration inépuisable pour l’imaginaire.

En s’appuyant sur une quinzaine d’objets issus des réserves du musée jeux d’éveil et d’imitation, affiches anciennes et objets publicitaires la petite expo interroge ainsi l’image de l’enfant depuis le 19e siècle.

> Pour les familles un mini livret jeu gratuit à compléter sur place !

Musée de Normandie Logis du Gouverneur, dans la dernière salle du parcours permanent.

Accès inclus dans votre billet d’entrée. .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Petite expo #9 Enfants modèles ?

The ‘Little Exhibition’ #9 explores representations of childhood in toys and advertising, drawing on the collections of the Musée de Normandie. How are children portrayed in games or in catalogues? What roles, expectations and stereotypes do these images convey?

L’événement Petite expo #9 Enfants modèles ? Caen a été mis à jour le 2026-08-05 par Calvados Attractivité