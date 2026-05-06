Petite Pipelette et le Grand Malentendu (jeune public 4-12 ans), Théâtre l’Inox, Bordeaux

Petite Pipelette et le Grand Malentendu (jeune public 4-12 ans) 9 et 10 mai Théâtre l’Inox Gironde

16 € / 13€ pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Petite Pipelette s’applique à être « sage comme une image » pour plaire à tout le monde, mais elle a tout plein de questions dans sa bouche !

Au royaume de « Cékomsa » on n’aime pas les questions, les questions c’est très énervant et le roi, ça lui donne des boutons, alors depuis toujours quand un enfant pose une question on répond « C’est comme ça, c’est comme ça, c’est comme ça ! »

Mais voilà qu’un jour, après une moquerie à l’école, Petit Philippe disparait et Petite Pipelette part à sa recherche dans la forêt des contes. Elle rencontrera le loup, la fée, le dragon et la princesse et grâce à ses questions, c’est bien plus que Petit Philippe qu’elle va trouver…

Un conte moderne sur le respect et l’importance de prendre la parole face à une injustice pour les enfants de 4 à 12 ans et aux adultes qui les entourent.

Spectacle accompagné d’une introduction au théâtre et aux métiers du théâtre.

Spectacle créé et présenté par Hélène Demé Elzévir et Nolwenn Daste dans le cadre du Festival Wonder Pipelettes, le festival « des nanas qui n’ont pas leur langue dans la poche » qui a lieu au Théâtre l’Inox Bordeaux.

Spectacle sélectionné à divers festivals tel que La Semaine de la Diversité à Bayonne en 2023 et 2024, La Quinzaine de l’Égalité de Bordeaux Métropole en 2023 et 2024 (Pessac en 2023) (Bordeaux en 2024) + 2 tournées en 2025 et 2026 dans les Landes suivi d’un débat animé par une conseillère familiale de l’Association Couples et Familles des Landes, pour plus de 2500 élèves de 27 écoles et 2 centres aérés, tournées financées par La Préfecture des Landes, Le Conseil Départemental des Landes et la Direction Régionale des Droits des Femmes et à L’Égalité. Plus de 80 représentations à son actif.

Durée 45 minutes

lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=5eYl25KcP1M

Billetteries en ligne: https://www.billetreduc.com/352475/evt.htm

Pack familles en vente uniquement sur : https://theatre-ouf.sumupstore.com/

Vous pouvez aussi réserver par SMS au 06 95 77 11 57 (nous vous confirmerons par retour de SMS)

Le théâtre se situe à mi-chemin entre la place de la Bourse et la Place du Parlement , il y a un parking a vélo juste en face, venez en vélo!

Tram le plus proche : Place de la Bourse

Accès fauteuil roulant, toutefois le théâtre se trouve dans la zone piétone de Bordeaux centre.

Théâtre l’Inox 11,13 rue Philippart, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-ouf.sumupstore.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/352475/evt.htm »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/watch?v=5eYl25KcP1M »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatreouf.blogspot.com/p/petite-pipelette-et-le-grand-malentendu.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 95 77 11 57 »}] [{« data »: {« author »: « WONDER PIPELETTES – Thu00e9u00e2tre OUF! « , « cache_age »: 86400, « description »: « Petite Pipelette s’applique u00e0 u00eatre « sage comme une image » pour plaire u00e0 tout le monde, mais elle a tout plein de questions dans sa bouche !nnAu royaume de « Cu00e9komsa » on n’aime pas les questions, les questions c’est tru00e8s u00e9nervant et le roi, u00e7a lui donne des boutons, alors depuis toujours quand un enfant pose une question on ru00e9pond « C’est comme u00e7a, c’est comme u00e7a, c’est comme u00e7a! »nnMais voilu00e0 qu’un jour, apru00e8s une moquerie u00e0 l’u00e9cole, Petit Philippe disparait et Petite Pipelette part u00e0 sa recherche dans la foru00eat des contes. Elle rencontrera le loup, la fu00e9e, le dragon et la princesse et gru00e2ce u00e0 ses questions, c’est bien plus que Petit Philippe qu’elle va trouver …nnSpectacle cru00e9u00e9 et pru00e9sentu00e9 par Nolwenn Daste et Hu00e9lu00e8ne Demu00e9 Elzu00e9vir dans le cadre du Festival Wonder Pipelettes, le festival « des nanas qui n’ont pas leur langue dans la poche » qui a lieu ru00e9guliu00e8rement au Thu00e9u00e2tre l’Inox Bordeaux. nnNos places sont en vente ici: nhttps://www.billetreduc.com/H/2672/liste.htm et sur http://theatre-ouf.sumup.linknnProduction: Thu00e9u00e2tre OUF! / Wonder PipelettesnContact et booking: theatreouf@gmail.comnnUn grand merci u00e0 Sacha Rives pour la vidu00e9o », « type »: « video », « title »: « Petite Pipelette et le Grand Malentendu – Spectacle Jeune Public – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5eYl25KcP1M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5eYl25KcP1M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC7gT4e3modC8yniEzaaEpqQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Conte théâtralisé de Hélène Demé Elzévir et Nolwenn Daste pour les 4-12 ans et les adultes qui les entourent Egalité Diversité

Théâtre OUF! / Wonder Pipelettes