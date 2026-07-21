Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Petite sorcière Solo | Conte théâtral par la compagnie Projet Mû

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 10:30:00

fin : 2026-11-15 11:10:00

Date(s) :

2026-11-15

Après avoir connu de grands bouleversements dans sa vie, Petite Sorcière doit aller vivre chez un ogre. Mais comment cohabiter avec une créature qui rêve de vous dévorer ? Et surtout, comment s’en débarrasser sans devenir soi-même un monstre ?

Grâce à la magie de sa voix transformée, une comédienne donne vie aux personnages plus grands que nature de cette fable pleine d’humour et de frissons. Elle nous transporte au plus profond de la forêt pour assister à l’affrontement final entre Petite Sorcière et l’Ogre.

Moment musical à l’issue du spectacle.

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h30 à 12h30.

Spectacle jeune public dès 7 ans

Durée 40 minutes .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Petite sorcière Solo | Conte théâtral par la compagnie Projet Mû

L’événement Petite sorcière Solo | Conte théâtral par la compagnie Projet Mû Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité