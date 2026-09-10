Petite source ! par la Compagnie La Nébuleuse Vagabonde, Bibliothèque Pinel, Toulouse

Informations pratiques

Petite source ! par la Compagnie La Nébuleuse Vagabonde Vendredi 11 décembre, 17h30 Bibliothèque Pinel Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T17:30:00+01:00 – 2026-12-11T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T17:30:00+01:00 – 2026-12-11T18:00:00+01:00

Vendredi 11 décembre – 17h30

Un voyage poétique au cœur du bush australien à la découverte des traditions et de la sagesse des premiers habitants d’Australie.

Sur les conseils mystérieux de graines de baobab apparues au creux de la nuit, Petite Source, une jeune fille des Premières Nations australiennes quitte son village menacé par la sécheresse et s’engage dans une traversée initiatique à travers l’immensité du bush australien. Mêlant théâtre, récit, manipulation d’objets, poésie visuelle et voyage sonore, Petite Source ! est un spectacle délicat et immersif célébrant la transmission, le courage et la force des imaginaires.

Il a reçu le prix Tournesol Avignon 2015, trophée écologique du spectacle vivant.

Écriture, mise en scène, scénographie : Laura Glutron.

Avec : Laura Glutron

Regard extérieur : Guy Prunier

Bibliothèque Pinel

Durée : 30 min – À partir de 2 ans

Sur inscription au 05 61 22 25 40

Bibliothèque Pinel 7 Place Marius Pinel, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 61 54 28 93 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pinel [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 25 40 »}] La bibliothèque Pinel a été créée en 1980 sur 26m2 au premier étage de la maison de quartier Jean Chaubet Vélô-Toulouse : station 213 – 129, avenue de Castres

Un voyage poétique au cœur du bush australien – EXplorations