Petites bêtes, grands pouvoirs Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit?Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Le temps d’un après-midi, découvrez les petits animaux qui s’activent sous nos pieds. Jouez, observez et apprenez à reconnaître quelques espèces communes, parfois discrètes mais essentielles. Le sol est plein de vie et pour observer ses habitants, il faudra ouvrir grand vos yeux. Un moment ludique pour petits et grands ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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