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Petites bêtes, grands pouvoirs ! Parc du Grand Blottereau Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Petites bêtes, grands pouvoirs ! Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Péneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:30 – 16:30
Gratuit : non Sur inscription Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Le temps d’un après-midi, découvrez les petits animaux qui s’activent sous nos pieds. Jouez, observez et apprenez à connaître quelques espèces communes, parfois discrètes mais essentielles. Le sol est plein de vie et pour observer ses habitants, il faudra ouvrir grand vos yeux. Un moment ludique pour petits et grands ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026


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