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Petites expériences scientifiques, Médiathèque Rangueil, Toulouse

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse

Petites expériences scientifiques, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Rangueil
Adresse
9 rue Claude de Forbin 31400
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Petites expériences scientifiques Mercredi 14 octobre, 15h00 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00

Mercredi 14 octobre – 15h en continu
Petites expériences scientifiques et démonstrations de petits véhicules à hydrogène par l’association Instant Science.
Médiathèque Rangueil
À partir de 5 ans

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
démonstrations de petits véhicules à hydrogène par l’association Instant Science

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