Petites expériences scientifiques, Médiathèque Rangueil, Toulouse
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Petites expériences scientifiques Mercredi 14 octobre, 15h00 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00
Mercredi 14 octobre – 15h en continu
Petites expériences scientifiques et démonstrations de petits véhicules à hydrogène par l’association Instant Science.
Médiathèque Rangueil
À partir de 5 ans
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
démonstrations de petits véhicules à hydrogène par l’association Instant Science
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