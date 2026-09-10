Petites expériences scientifiques, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Petites expériences scientifiques Mercredi 14 octobre, 15h00 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00

Mercredi 14 octobre – 15h en continu

Petites expériences scientifiques et démonstrations de petits véhicules à hydrogène par l’association Instant Science.

Médiathèque Rangueil

À partir de 5 ans

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

démonstrations de petits véhicules à hydrogène par l’association Instant Science