Petites lectures ludiques, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Petites lectures ludiques Mardi 19 mai, 17h00 Ludo-médiathèque Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T17:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T17:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:30:00+02:00

Ces lectures ludiques, spécialement adaptées aux 0-3 ans, permettent de renforcer les liens affectifs tout en stimulant le langage et la créativité.

Ces lectures ludiques permettent de renforcer les liens affectifs tout en stimulant le langage et la créativité

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Venez lire avec Isabelle votre album préféré, votre coup de cœur, votre livre d’enfance.

Petites lectures ludiques @ Ville de Saint-Médard-en-Jalles