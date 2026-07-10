Petites pièces, Leïla Ka Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Petites pièces, Leïla Ka

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:30:00

fin : 2027-02-02 21:30:00

Date(s) :

2027-02-02

Véritable prodige de la scène chorégraphique actuelle, Leïla Ka impose son énergie sur scène. Précise, pressée et dramatique, sa danse est nourrie d’influences contemporaines, urbaines et théâtrales. Son écriture provoque des montagnes d’émotions.

Leïla Ka n’a pas de cursus académique mais s’est vite retrouvée interprète pour Maguy Marin puis chorégraphe avec une trilogie commencée en 2018.

Son premier solo Pode ser a été primé à l’international et a joué plus de 200 fois depuis sa création.

Elle présente ici trois pièces courtes et puissantes, un tryptique qui témoigne de nos désordres intérieurs et de la difficulté d’être soi. Bouffées tableau extrait de Maldonne est une pièce saisissante aux prises avec le chagrin. Pieds ancrés au sol, vêtues de robes aux motifs fleuris, cinq interprètes enchainent des gestes nerveux et précis.

Le duo haletant C’est toi qu’on adore explore nos contradictions et secousses existentielles. Enfin Pode Ser, est une quête d’identité.

Une danse à la fois guerrière et romantique, pleine de fureur de vivre ! .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Petites pièces, Leïla Ka

L’événement Petites pièces, Leïla Ka Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme