Petites visites accompagnées des 3 expositions en cours, Frac Bretagne, Rennes

Petites visites accompagnées des 3 expositions en cours Samedi 23 mai, 20h00 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Réservation sur place, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

C’est le dernier week-end pour visiter les expositions de printemps au Frac Bretagne ! Pour la Nuit européenne des Musées, elles sont ouvertes jusqu’à minuit.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les expositions, de courtes visites vous sont proposées toutes les 30 minutes.

Exposition Lucinda Childs – danser page à la main | À 20h et 22h | durée : 30 minutes

→ Départ à l’entrée de l’exposition

Lou Forster, commissaire de l’exposition sera également présent pour répondre à vos questions

Exposition Francesc Ruiz – Les boules de poils de la SPA surfent sur des camions ! | À 21h et 23h | durée : 30 minutes

→ Départ à l’entrée de l’exposition

Exposition Baz’Art ! | À 20h30, 21h30 et 22h30 | durée : 30 minutes

→ Départ dans le hall d’accueil

La visite sera assurée par les étudiantes et étudiants de première année du Master Métiers et arts de l’exposition de l’Université Rennes 2 qui ont imaginée cette exposition.

→ Tout le programme de la Nuit européenne des musées au Frac Bretagne

Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne +33299373793 http://www.fracbretagne.fr [{« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/exposition-rennes-2026-lucinda-childs/ »}, {« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/exposition-rennes-2026-frances-ruiz/ »}, {« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/exposition-bazart/ »}, {« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/nuit-des-musees-2026-2/ »}] Depuis 1981, le Frac Bretagne compose une collection publique d’art contemporain (aujourd’hui riche de près de 6 000 œuvres), la diffuse sur l’ensemble du territoire breton et favorise la rencontre de toutes et tous avec la création. Ses actions se déploient à travers de nombreux projets (ateliers, résidences, expositions participatives,…) menés dans les secteurs scolaires, de la santé, du handicap ou du champ social en région Bretagne. Le Frac est également un lieu d’exposition, de vie et d’expression artistique ancré dans le quartier de Beauregard à Rennes. Le Frac Bretagne constitue ainsi un opérateur de service public engagé pour une transition sociale et écologique de la Culture. Réseau Star : Bus C4 et 14 arrêt Cucillé-Frac, métro a station Pontchaillou (15 min de marche) Accessible à vélo

C’est le dernier week-end pour visiter les expositions de printemps au Frac Bretagne ! Pour la Nuit européenne des Musées, elles sont ouvertes jusqu’à minuit.

Exposition « Lucinda Childs – danser page à la main » © Frac Bretagne 2026