Petits artistes de la nature Lab71 Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

Petits artistes de la nature

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Faites parler vos sens et inspirez-vous de la nature pour exprimer votre créativité en bricolant des matériaux naturels. À partir de 6 ans .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Petits artistes de la nature

L’événement Petits artistes de la nature Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)