Petits Contes du Grand Nord, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Petits Contes du Grand Nord Samedi 12 décembre, 16h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T17:00:00+01:00

Avec Noémie Truffaut et la compagnie Les Corbeaux Dynamites

Petits Contes du Grand Nord est un voyage au-delà du vent boréal. Dans ce monde-là, en hiver, la terre est blanche de neige et le ciel est blanc de brumes. Si l’on court droit vers l’horizon on peut passer de la terre au ciel sans même s’en rendre compte, et l’on finit par courir en haut, la tête en bas. Tour à tour espiègles, touchantes, poétiques ou oniriques, ces légendes inuites du Groenland ou de Sibérie nous racontent l’origine du jour et de la nuit, la création de toutes les espèces qui peuplent les océans, ou encore la naissance de voie lactée !

À partir de 6 ans

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Avec Noémie Truffaut et la compagnie Les Corbeaux Dynamites. Un voyage au-delà du vent boréal. Dans ce monde-là, en hiver, la terre est blanche de neige et le ciel est blanc de brumes.