Petits et Minis Rendez-vous, Musée Rath, Genève
Petits et Minis Rendez-vous, Musée Rath, Genève dimanche 7 juin 2026.
Petits et Minis Rendez-vous Dimanche 7 juin, 11h15 Musée Rath
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:15:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:15:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Tous les premiers dimanches du mois, à 11h15, nous proposons des rendez-vous adaptés à chaque tranche d’âge pour découvrir l’exposition en famille. Activité gratuite, sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Les Mini Rendez-vous
Parcours d’éveil artistique de 20 minutes pour les enfants de 2-4 ans accompagnés d’un adulte (deux créneaux possibles : 11h15 et 11h40)
Pour réserver vos places, c’est sur l’agenda du MAMCO
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Les Petits Rendez-vous
Une visite ludique et interactive de 45 minutes pour les enfants de 5 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Pour réserver vos places, c’est sur l’agenda du MAMCO
Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.mamco.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ Ouvert uniquement durant les expositions temporaires
Des rendez vous pour les familles
photos mamco
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