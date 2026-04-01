PETITS MOMENTS PRÉCIEUX MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse
PETITS MOMENTS PRÉCIEUX MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse vendredi 24 avril 2026.
Toulouse
PETITS MOMENTS PRÉCIEUX
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:30:00
fin : 2026-04-24 11:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vous invite à découvrir le musée avec votre bébé !
Sofie Olleval vous accompagne pour une rencontre sensorielle, calme, ludique et originale entre vous, votre tout petit et quelques oeuvres choisies. Sons, histoires et surprises sont au rendez-vous. Doudous bienvenus !
Bon à savoir
– Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
– 1 Adulte par enfant ou fratrie obligatoirement
– Réservation obligatoire en ligne 8 .
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy invites you to discover the museum with your baby!
L’événement PETITS MOMENTS PRÉCIEUX Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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