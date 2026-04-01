PETITS MOMENTS PRÉCIEUX MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

Toulouse

PETITS MOMENTS PRÉCIEUX

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-24 11:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vous invite à découvrir le musée avec votre bébé !

Sofie Olleval vous accompagne pour une rencontre sensorielle, calme, ludique et originale entre vous, votre tout petit et quelques oeuvres choisies. Sons, histoires et surprises sont au rendez-vous. Doudous bienvenus !

Bon à savoir

– Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

– 1 Adulte par enfant ou fratrie obligatoirement

– Réservation obligatoire en ligne 8 .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy invites you to discover the museum with your baby!

L’événement PETITS MOMENTS PRÉCIEUX Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE