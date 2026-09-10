Petits travaux dans le logement : l’électricité, Lille, Lille

Informations pratiques

Petits travaux dans le logement : l’électricité Vendredi 27 novembre, 14h00 Lille Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T14:00:00+01:00 – 2026-11-27T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T14:00:00+01:00 – 2026-11-27T16:00:00+01:00

Petits travaux dans le logement : l’électricité

Apprenez à réaliser par vous-même des petits travaux d’électricité : remplacement des ampoules ; fusibles ; entretien des radiateurs électriques…

Vendredi 27 novembre 2026 – 14h-16h

Atelier pratique – Max 8

Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)

Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Animé par : Compagnons Bâtisseurs

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]

Atelier de bricolage

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