Petits travaux dans le logement : l’électricité, Lille, Lille
vendredi 27 novembre 2026 · Lille
Informations pratiques
Petits travaux dans le logement : l’électricité Vendredi 27 novembre, 14h00 Lille Nord
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T14:00:00+01:00 – 2026-11-27T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T14:00:00+01:00 – 2026-11-27T16:00:00+01:00
Petits travaux dans le logement : l’électricité
Apprenez à réaliser par vous-même des petits travaux d’électricité : remplacement des ampoules ; fusibles ; entretien des radiateurs électriques…
Vendredi 27 novembre 2026 – 14h-16h
Atelier pratique – Max 8
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : Compagnons Bâtisseurs
Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
Atelier de bricolage
AMELIO
À voir aussi à Lille (Nord)
- MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille 10 septembre 2026
- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
- Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 10 septembre 2026
- FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille 10 septembre 2026
- Exposition – Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille 11 septembre 2026