UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Petits travaux dans le logement : l’électricité, Lille, Lille

vendredi 27 novembre 2026 · Lille

Petits travaux dans le logement : l’électricité, Lille, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Lille
Adresse
Lille, France
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
gratuit, sur inscription

Petits travaux dans le logement : l’électricité Vendredi 27 novembre, 14h00 Lille Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T14:00:00+01:00 – 2026-11-27T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T14:00:00+01:00 – 2026-11-27T16:00:00+01:00

Petits travaux dans le logement : l’électricité
Apprenez à réaliser par vous-même des petits travaux d’électricité : remplacement des ampoules ; fusibles ; entretien des radiateurs électriques…
Vendredi 27 novembre 2026 – 14h-16h
Atelier pratique – Max 8
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : Compagnons Bâtisseurs

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
Atelier de bricolage

AMELIO

À voir aussi à Lille (Nord)