PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
dimanche 17 janvier 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 16:30:00
fin : 2027-01-17
Date(s) :
2027-01-17
Une relecture poétique et contemporaine de Petrouchka où danse, imaginaire et engagement invitent petits et grands à réfléchir aux choix qui façonnent notre monde
.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
A poetic and contemporary reinterpretation of *Petrushka*, where dance, imagination, and social engagement invite young and old alike to reflect on the choices that shape our world
L’événement PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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