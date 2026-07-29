PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 16:30:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Une relecture poétique et contemporaine de Petrouchka où danse, imaginaire et engagement invitent petits et grands à réfléchir aux choix qui façonnent notre monde

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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

A poetic and contemporary reinterpretation of *Petrushka*, where dance, imagination, and social engagement invite young and old alike to reflect on the choices that shape our world

L’événement PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME