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PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

dimanche 17 janvier 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
dimanche 17 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Heure de début
16:30:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif enfant Tarif enfant

Perpignan

PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 16:30:00
fin : 2027-01-17

Date(s) :
2027-01-17

Une relecture poétique et contemporaine de Petrouchka où danse, imaginaire et engagement invitent petits et grands à réfléchir aux choix qui façonnent notre monde
  .

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@theatredelarchipel.org

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English :

A poetic and contemporary reinterpretation of *Petrushka*, where dance, imagination, and social engagement invite young and old alike to reflect on the choices that shape our world

L’événement PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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