PEUR BLEUE !, Château Théâtre Descas, Bordeaux
samedi 24 octobre 2026 · Château Théâtre Descas · Bordeaux
Informations pratiques
PEUR BLEUE ! 24 octobre – 8 novembre Château Théâtre Descas Gironde
À partir de 16€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:20:00+02:00
Fin : 2026-11-08T16:30:00+01:00 – 2026-11-08T17:20:00+01:00
Peur Bleue !
Conte musical d’Halloween, vous entraîne dans l’odyssée hantée de Jack, fantôme maudit, condamné à errer parmi les vivants depuis des siècles.
Mais Jack n’est pas un fantôme comme les autres…
Traqué par les ténèbres, il traverse les âges en quête d’une seule chose : la rédemption. Il est là, sur scène, bien réel — prêt à vous regarder dans les yeux, à vous parler, à vous embarquer dans son histoire.
Face à un orchestre qui devient tour à tour souffle, murmure et cri, son récit prend corps sous vos yeux. Les cordes ne se contentent pas de jouer : elles grincent, sifflent, chuchotent.
Frissons garantis au son de Psychose de Bernard Herrmann, de la Suite St Paul de Gustav Holst, et d’extraits envoûtants de L’Étrange Noël de Monsieur Jack de Danny Elfman, de Thriller de Michael Jackson – révélant tout ce qu’un orchestre symphonique peut faire naître de plus inattendu.
Un conseil : venez déguisés !
Jack aime la compagnie.
Entre suspense, humour noir et frissons partagés, ce spectacle musical promet une expérience que vous ne verrez nulle part ailleurs. Oserez-vous répondre à l’appel de Jack ?
Un goûter est offert aux enfants à l’issue de chaque séance.
Château Théâtre Descas 5 Quai de Paludate 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesconcertsclassiques.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesconcertsclassiques.fr »}]
Conte musical d’Halloween
EM Les Concerts Classiques
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