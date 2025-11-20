Philippe Caverivière Le Forum Le Mans

Philippe Caverivière

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

2026-10-03

Philippe Caverivière au Forum, au Mans !

PHILIPPE CAVERIVIERE

TU CROIS QUE C’EST UNE BONNE IDÉE ?

NOUVEAU SPECTACLE

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.

RDV le 3 octobre 2026 à 20h30 au Forum. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Philippe Caverivière at the Forum in Le Mans!

Philippe Caverivière im Forum in Le Mans!

Philippe Caverivière al Forum di Le Mans!

¡Philippe Caverivière en el Foro de Le Mans!

