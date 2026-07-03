Philippe Caverivière : Tu crois que c’est une bonne idée ?, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes
samedi 22 mai 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes
Informations pratiques
Philippe Caverivière : Tu crois que c’est une bonne idée ? Samedi 22 mai 2027, 20h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique
40 € / 52 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-22T20:00:00+02:00 – 2027-05-22T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-22T20:00:00+02:00 – 2027-05-22T21:30:00+02:00
Seul en scène
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses.
Il propose un spectacle « superficiel par profondeur », une façon de transformer l’absence en matière à rire.
Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.
Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/philippe-caveriviere.html »}]
Seul en scène LAPS Le LAPS
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