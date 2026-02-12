PHILIPPE CORNIER CONCERT GUITARE

Plage Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

2026-08-06

Ambassadeur et. magicien de la guitare ,Philippe Cornier est de retour!!

Plage Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 12 04 86

Ambassador and guitar magician Philippe Cornier is back!

L’événement PHILIPPE CORNIER CONCERT GUITARE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-02-12 par MAIRIE CANET