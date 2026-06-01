Philippe Lars & les Grillons à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
Philippe Lars & les Grillons à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat samedi 13 juin 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Philippe Lars & les Grillons à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Pour la première fois, la chorale Les Grillons présentera son spectacle de fin d’année à L’Escalier !
Sous la direction de Philippe Lars, les choristes vous invitent à partager une soirée musicale placée sous le signe du plaisir de chanter, du partage et de la convivialité.
Un moment chaleureux pour découvrir le travail réalisé tout au long de l’année et encourager les chanteurs dans cette belle aventure collective.
Nous sommes heureux d’accueillir cet événement.
Venez nombreux applaudir les Grillons et partager cette belle soirée en musique !
Café associatif sur place .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 09 00 30 animation@lescalier87.org
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English : Philippe Lars & les Grillons à l’Escalier
L’événement Philippe Lars & les Grillons à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Noblat
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