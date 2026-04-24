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PHILIPPE LELLOUCHE MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE Limoges

PHILIPPE LELLOUCHE MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE Limoges

PHILIPPE LELLOUCHE MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE Limoges mercredi 21 octobre 2026.

Lieu : MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE

Adresse : 76 RUE DES SAGNES

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : mercredi 21 octobre 2026

Fin : mercredi 21 octobre 2026

Heure de début : 20:00

PHILIPPE LELLOUCHE Début : 2026-10-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE 76 RUE DES SAGNES 87000 Limoges 87

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