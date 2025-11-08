PHILIPPINE DELAIRE – LE MESCLUN – LA MAIOUN DOU RAI Nice

PHILIPPINE DELAIRE Début : 2027-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous informons que le spectacle de PHILIPPINE DELAIRE initialement prévu le samedi 8 novembre 2025 à la Salle Maioun Doù Rai à Nice aura finalement lieu le samedi 23 janvier 2027.?? Vous pouvez conserver vos billets si la date vous convient ou demander le remboursement. Nous serons très heureux de vous retrouver en 2027 !?Merci pour votre compréhension—DIRECTO PRODUCTIONS PRÉSENTENT : PHILIPPINE DELAIRE FIFILLE À PAPA C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte.Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : et vous, que diriez-vous à l’enfant que vous étiez ?

LE MESCLUN – LA MAIOUN DOU RAI 10 BD CONTE DE FALICON 06000 Nice 06