PHILO ENFANCE À QUOI SERT LA SCIENCE ? Béziers
PHILO ENFANCE À QUOI SERT LA SCIENCE ? Béziers samedi 20 juin 2026.
Béziers
PHILO ENFANCE À QUOI SERT LA SCIENCE ?
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
A travers cette conférence, les enfants plongeront dans un abîme de réflexion.
Quand on dit la science de quoi parle-t-on ? De la connaissance ? De différentes disciplines mathématiques, sciences naturelles, sciences humaines et sociales…? Et quand on dit savoir de quoi s’agit-il ? Comment on sait …qu’on sait ? Comment être sûr de savoir ? Qu’est-ce qui nous pousse à découvrir, à savoir ? Est-ce le propre de l’Homme ? À quoi nous sert la science ? Nous est-elle indispensable ? N’y a-t-il pas des domaines qui échappent à la science ? Pour continuer à philosopher à la maison, un court échange avec les parents est possible à l’issue de l’atelier. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
This lecture will plunge children into an abyss of reflection.
L’événement PHILO ENFANCE À QUOI SERT LA SCIENCE ? Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34
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