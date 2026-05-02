Béziers

PHILO ENFANCE À QUOI SERT LA SCIENCE ?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A travers cette conférence, les enfants plongeront dans un abîme de réflexion.

Quand on dit la science de quoi parle-t-on ? De la connaissance ? De différentes disciplines mathématiques, sciences naturelles, sciences humaines et sociales…? Et quand on dit savoir de quoi s’agit-il ? Comment on sait …qu’on sait ? Comment être sûr de savoir ? Qu’est-ce qui nous pousse à découvrir, à savoir ? Est-ce le propre de l’Homme ? À quoi nous sert la science ? Nous est-elle indispensable ? N’y a-t-il pas des domaines qui échappent à la science ? Pour continuer à philosopher à la maison, un court échange avec les parents est possible à l’issue de l’atelier. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

This lecture will plunge children into an abyss of reflection.

L’événement PHILO ENFANCE À QUOI SERT LA SCIENCE ? Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34