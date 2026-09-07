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Philtres d’Amours, FRAC Grand Large, Dunkerque

samedi 19 septembre 2026 · FRAC Grand Large · Dunkerque

Philtres d’Amours, FRAC Grand Large, Dunkerque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
FRAC Grand Large
Adresse
503 avenue des bancs de flandres
Ville
59140 Dunkerque
Département
Nord
Tarif
L'Organisation_Elodie Segui Abd El Kader

Philtres d’Amours Samedi 19 septembre, 15h00 FRAC Grand Large Nord

L’Organisation_Elodie Segui Abd El Kader

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence sur la passion amoureuse à travers des ateliers de fabrication de philtres d’amours.

FRAC Grand Large 503 avenue des bancs de flandres Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lorganisation.bureau@gmail.com »}]
Théâtre

L’Organisation

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