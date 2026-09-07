AGENDA · Dunkerque
Philtres d’Amours, FRAC Grand Large, Dunkerque
samedi 19 septembre 2026 · FRAC Grand Large · Dunkerque
Informations pratiques
Philtres d’Amours Samedi 19 septembre, 15h00 FRAC Grand Large Nord
L’Organisation_Elodie Segui Abd El Kader
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Conférence sur la passion amoureuse à travers des ateliers de fabrication de philtres d’amours.
FRAC Grand Large 503 avenue des bancs de flandres Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lorganisation.bureau@gmail.com »}]
Théâtre
L’Organisation
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