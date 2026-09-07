Philtres d’Amours, FRAC Grand Large, Dunkerque

Informations pratiques

Philtres d’Amours Samedi 19 septembre, 15h00 FRAC Grand Large Nord

L’Organisation_Elodie Segui Abd El Kader

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence sur la passion amoureuse à travers des ateliers de fabrication de philtres d’amours.

FRAC Grand Large 503 avenue des bancs de flandres Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lorganisation.bureau@gmail.com »}]

Théâtre

L’Organisation