PHOTO 10, House of Arts Veszprém, Veszprém

Informations pratiques

PHOTO 10 19 – 29 août 2027 House of Arts Veszprém Veszprém

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-08-19T09:00:00+02:00 – 2027-08-19T10:00:00+02:00

Fin : 2027-08-29T09:00:00+02:00 – 2027-08-29T10:00:00+02:00

Du 19 au 29 août 2027, un festival international de photographie se tiendra pour la première fois dans la région Veszprém–Balaton, à l’occasion de la Journée mondiale de la photographie et de la Journée hongroise de la photographie. Chaque journée s’articule autour d’une thématique spécifique, permettant aux visiteurs de découvrir la diversité de la photographie contemporaine à travers des perspectives en constante évolution. Le programme comprend des expositions individuelles et collectives, des événements consacrés au livre photographique, des projections de films ainsi que des présentations d’art numérique. L’expérience est enrichie par une programmation musicale variée, créant des espaces de rencontre stimulants entre artistes et publics.

House of Arts Veszprém 17 Vár utca Veszprém 8200 Veszprém Veszprémi Vár Veszprém + 36 88425204 https://www.muveszetekhaza.hu/en https://www.facebook.com/muveszetekhazaveszprem/?locale=hu_HU The House of Arts Veszprém is a municipally funded, multifunctional museum and cultural centre that operates exhibition spaces and creative studios, manages deposit collections, engages in book publishing, and maintains its own contemporary visual art collection. Serving the citizens of Veszprém and visitors to the city alike, the institution is committed to the diverse and innovative use, preservation, and presentation of the values of fine and applied arts as well as contemporary literature. Through its activities, it supports mental well-being, environmental awareness, equal opportunities, intercultural dialogue, and culture-based economic development. It also contributes to the achievement of public education goals and organises opportunities for local communities to engage in cultural life and lifelong learning. By car

Vehicle traffic in the castle is limited, but our galleries are just a few minutes’ walk from the Óváros tér (Old Town Square) car park.

By public transport

The city’s central bus station is only a 10-minutes walk away.

When travelling from the train station, taking the local bus is recommended. When taking Bus No. 4, get off at the Megyeháza tér (County Hall Square) stop, while in the case of bus No. 2, the Színház (Theatre) stop is the most convenient.

By bike

A cobbled path leads through the castle. There are bicycle stands in the courtyard of Dubniczay Palace.

For visitors with special needs, please let us know in advance so that our colleagues can prepare for their visit and ensure the best possible conditions for their participation in our exhibitions and events.

Log in at: arthouse@arthouseweb.hu

Du 19 au 29 août 2027, un festival international de photographie se tiendra pour la première fois dans la région Veszprém–Balaton, à l’occasion de la Journée mondiale de la photographie et de la…

©Csaba Toroczkai: Balaton