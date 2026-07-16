Photo-Graphie du Moyen âge, Cluny, Cluny

Informations pratiques

Photo-Graphie du Moyen âge 7 – 18 juin 2027 Cluny Saône-et-Loire

non limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-07T10:00:00+02:00 – 2027-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2027-06-18T10:00:00+02:00 – 2027-06-18T16:00:00+02:00

la photographie n’existait pas au moyen-âge mais les images dessinées, sculptées ou peintes étaient des véhicules particulièrement importants de la culture orale, de la hiérarchie des valeurs et de la mémoire collective. La graphie était particulièrement soignée pour construire un corpus collectif, de sons de mots et de représentations. Le visuel est fondamentalement symbolique sans un souci majeur de ressemblance mais bien plus de relation entre les hommes, entre les hommes et le divin, entre les langages et le point focal du sens du monde : l’organisation du temps et de l’espace. Le Sténopé, ouverture sans objectif, permettant une profondeur de champ infinie et ainsi une superposition des plans selon la disposition des corps qui occupent l’espace, n’est pas sans rapport avec cette ancienne vision du monde médiéval. C’est cette possibilité de jouer avec la ressemblance pour privilégier une relation symbolique des corps qu’Oscura veut visiter. Des images faites au cours de ces dizaines d’années illustrent ces incursions d’une vision médiévale dans le photographique. Enfin, Oscura, porte une revendication de la majorité des œuvres d’avant le « Gislebertus Hoc Fecit » du XIIe … ses auteurs sont un collectif comme le furent les ouvriers des murs, des routes et des édifices du haut moyen-âge que nous connaissons encore aujourd’hui. l’exposition leur rend hommage et s’interroge sur la valeur collective de l’image photographique aujourd’hui.

Cluny Parc Abbatial 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0688693468 http://cluny.fr/ Cluny est la ville qui abrite le siège d’Oscura et son réseau depuis l’origine. JM Galley en a été le premier responsable du label Ville d’art et d’histoire au CMN / Ministère de la Culture à la Direction du Patrimoine. La ville est restée le siège du réseau Oscura pendant 35 ans, le dépôt du fonds est au Musée Nicéphore Niepce, à une vingtaine de kilomètres. Toutes les municipalités de la ville ont cherché à valoriser leur patrimoine et il est vrai que la photographie n’était pas l’art le mieux placé. C’est pourquoi le Bicentenaire de l’invention est une occasion de mettre en avant un de ses acteurs , Oscura, qui a travaillé souvent dans des Monuments du CMN, Montmajour, le Chateau d’If, la forteresse de Salses … Cluny saisit aussi le moment pour valoriser une démarche qui puisse être au service de la démarche UNESCO. plusieurs salles sont envisagées dont la salle Victor Duruy. TGV Paris Macon Loché; et bus régionaux

la photographie n’existait pas au moyen-âge mais les images dessinées, sculptées ou peintes étaient des véhicules particulièrement importants de la culture orale, de la hiérarchie des valeurs et de :…

©Oscura