Photographier le patrimoine, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Photographier le patrimoine Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Photographier le patrimoine

Ouvrez l’œil sur les trésors de notre patrimoine et découvrez comment les mettre en valeur avec votre appareil photo ou votre smartphone. De quoi repartir avec un regard neuf… et de beaux clichés.

Avec le photographe Jean-Charles Léon

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Évreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Atelier « Photographier le patrimoine »

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