Photos au Jardin, jardin de Marike, Aire-sur-la-Lys
samedi 19 septembre 2026 · jardin de Marike · Aire-sur-la-Lys
Informations pratiques
Photos au Jardin 19 et 20 septembre jardin de Marike Pas-de-Calais
5€ gratuit au moins de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cet été le jardin a permis aux visiteurs de suivre un parcours enrichi d’oeuvres photographiques de Michel Verna Auter Photographe (fin de l ‘exposition le 20 septembre)
jardin de Marike 60 rue du portugal 62120 Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 09 52 39 40 https://jardindemarike.fr
Cet été le jardin a permis aux visiteurs de suivre un parcours enrichi d’oeuvres photographiques de Michel Verna Auter Photographe (fin de l ‘exposition le 20 septembre)
©michel Verna auteur/photographe
À voir aussi à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais)
- Visites guidées : le beffroi d’Aire-sur-la-Lys, Mairie d’Aire-sur-la-Lys, Aire-sur-la-Lys 19 septembre 2026
- Visite guidée : Aire au Moyen Âge, Bailliage d’Aire-sur-la-Lys, Aire-sur-la-Lys 19 septembre 2026
- Randonnée du patrimoine : Les Ballastières, Parking de la ballastière, Aire-sur-la-Lys 20 septembre 2026
- Visites guidées de la nef, Collégiale Saint-Pierre, Aire-sur-la-Lys 20 septembre 2026