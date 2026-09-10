Photos au Jardin, jardin de Marike, Aire-sur-la-Lys

Informations pratiques

Photos au Jardin 19 et 20 septembre jardin de Marike Pas-de-Calais

5€ gratuit au moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet été le jardin a permis aux visiteurs de suivre un parcours enrichi d’oeuvres photographiques de Michel Verna Auter Photographe (fin de l ‘exposition le 20 septembre)

jardin de Marike 60 rue du portugal 62120 Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 09 52 39 40 https://jardindemarike.fr

Cet été le jardin a permis aux visiteurs de suivre un parcours enrichi d’oeuvres photographiques de Michel Verna Auter Photographe (fin de l ‘exposition le 20 septembre)

©michel Verna auteur/photographe