Photos et peintures d’Eric LE GUEN & Frédéric CHAUME Salle Fontaine Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Photos et peintures d’Eric LE GUEN & Frédéric CHAUME

Salle Fontaine Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-27 12:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Eric LE GUEN Bretagne Fantastique

À Trégastel la nature est abondance, sa générosité m’impose la pratique.

Pas un jour sans saisir le crayon, la plume, le pinceau.

D’abord la contemplation, un temps d’humilité. Puis l’observation, m’approcher du mystère

des lumières…

Et vient l’émerveillement, comme un songe sur le point d’éclore, qui m’emmène de l’esquisse à l’achèvement, du rêve à l’exposition.

Mon voyage fantastique, pour vos regards.

Frédéric CHAUME Sélection d’instants sereins est une invitation à la contemplation.

À travers cette rétrospective, je vous propose de parcourir des univers variés, extraits de mes expositions passées, mais unis par une même quête capturer l’essentiel, l’éphémère, et la paix des choses simples.

Chaque image est une pause, un souffle, une parenthèse où la lumière, les lignes et les silences se répondent.

Ensemble, elles forment un florilège d’émotions discrètes, où le minimalisme devient une porte ouverte à l’introspection.

Mon appareil photo est mon compagnon qui me permet de saisir ces fragments de sérénité que la nature nous offre, souvent invisibles. .

Salle Fontaine Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00

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L’événement Photos et peintures d’Eric LE GUEN & Frédéric CHAUME Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose