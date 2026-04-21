Piaf le spectacle Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Piaf le spectacle

Mardi 29 février 2028 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 54.4 – 54.4 – 69.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-02-29 20:30:00

fin : 2028-02-29

Date(s) :

2028-02-29

Le spectacle officiel en hommage à Edith Piaf tournée mondiale.

Après avoir ému et rassemblé plus de deux millions de spectateurs à travers le monde, Piaf ! Le Spectacle revient avec un spectacle entièrement renouvelé plus immersif, plus audacieux et encore plus bouleversant.





Sur scène, Nathalie Lermitte incarne avec une intensité rare l’âme d’Édith Piaf. Acclamée par la critique et par le public international comme l’unique artiste capable de faire renaître la voix, la passion et la vérité de La Môme, elle offre une interprétation habitée, respectueuse et profondément humaine, fidèle à l’esprit de Piaf.





Mis en scène et produit par Gil Marsalla et Directo Prod, ce nouveau spectacle mêle subtilement musique live, images d’archives inédites et technologies scéniques innovantes. L’ensemble compose une expérience sensorielle et émotionnelle unique, entièrement dédiée à l’œuvre et à l’héritage de Piaf.





Le fil conducteur de cette nouvelle création est simple et puissant l’amour d’Édith Piaf pour son public. L’amour qu’elle insufflait dans chaque chanson, chaque mot, chaque souffle. Un amour universel, intemporel, qui continue de résonner aujourd’hui avec une force intacte.







Avec plus de 200 représentations prévues dans 50 pays, cette tournée mondiale traversera les plus grandes capitales internationales ainsi que les principales villes de France, confirmant Piaf ! Le Spectacle comme le plus grand succès francophone de l’histoire du spectacle vivant. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The official Edith Piaf tribute show ? world tour.

L’événement Piaf le spectacle Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille