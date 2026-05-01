Jurema Sonora musique brésilienne Latté Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Jurema Sonora musique brésilienne

Samedi 16 mai 2026 à partir de 21h30. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Naviguant librement de la chanson à l’instrumental, le trio façonne un langage musical vivant, ancré dans les rythmes du Brésil et ouvert à l’improvisation.

Jurema Sonora est un projet à l’identité sonore brésilienne affirmée, où se rencontrent tradition et énergie contemporaine. Naviguant librement de la chanson à l’instrumental, le trio façonne un langage musical vivant, ancré dans les rythmes du Brésil et ouvert à l’improvisation.



Porté par une formation singulière — trio guitare, chant, batterie et saxophone — Jurema Sonora développe un son organique, direct et profondément incarné. La guitare tisse les harmonies, la voix raconte et transporte, tandis que le saxophone et la batterie insufflent un power groove vibrant, à la fois précis et sauvage.

Entre pulsation, transe et lyrisme, Jurema Sonora propose une expérience scénique intense, où le corps et l’émotion sont toujours en mouvement.



Anderson guitare/chant @aandersonsenaa

Benoît saxophone @nebfrisco



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

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English :

Navigating freely from song to instrumental, the trio shapes a lively musical language, rooted in Brazilian rhythms and open to improvisation.

L’événement Jurema Sonora musique brésilienne Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille