Veigné

Piano sur l’herbe

Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Piano sur l’herbe

L’école de musique intercommunale vous donne rendez-vous pour une parenthèse musicale

samedi 13 juin

9h30

Moulin de Veigné

manifestation gratuite

Piano sur l’herbe

L’école de musique intercommunale vous donne rendez-vous pour une parenthèse musicale

samedi 13 juin

9h30

Moulin de Veigné

manifestation gratuite .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Piano on the grass?

The intercommunal music school invites you to a musical interlude:

? Saturday June 13

? 9h30

? Moulin de Veigné

? free event

L’événement Piano sur l’herbe Veigné a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme