Piano sur l’herbe Veigné
Piano sur l’herbe Veigné samedi 13 juin 2026.
Veigné
Piano sur l’herbe
Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Piano sur l’herbe
L’école de musique intercommunale vous donne rendez-vous pour une parenthèse musicale
samedi 13 juin
9h30
Moulin de Veigné
manifestation gratuite
Piano sur l’herbe
L’école de musique intercommunale vous donne rendez-vous pour une parenthèse musicale
samedi 13 juin
9h30
Moulin de Veigné
manifestation gratuite .
Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Piano on the grass?
The intercommunal music school invites you to a musical interlude:
? Saturday June 13
? 9h30
? Moulin de Veigné
? free event
L’événement Piano sur l’herbe Veigné a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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