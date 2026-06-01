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Piano sur l’herbe Veigné

Piano sur l’herbe Veigné

Piano sur l’herbe Veigné samedi 13 juin 2026.

Ville : 37250 Veigné

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Veigné

Piano sur l’herbe

Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Piano sur l’herbe

L’école de musique intercommunale vous donne rendez-vous pour une parenthèse musicale
samedi 13 juin
9h30
Moulin de Veigné

manifestation gratuite
Piano sur l’herbe

L’école de musique intercommunale vous donne rendez-vous pour une parenthèse musicale
samedi 13 juin
9h30
Moulin de Veigné

manifestation gratuite   .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Piano on the grass?

The intercommunal music school invites you to a musical interlude:
? Saturday June 13
? 9h30
? Moulin de Veigné

? free event

L’événement Piano sur l’herbe Veigné a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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