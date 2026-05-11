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PIANOMUSES HOMMAGE À CARL MARIA VON WEBER CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse

PIANOMUSES HOMMAGE À CARL MARIA VON WEBER CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse dimanche 13 septembre 2026.

Lieu : CHAPELLE DES CARMELITES

Adresse : 1 Rue de Périgord

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit

Toulouse

PIANOMUSES HOMMAGE À CARL MARIA VON WEBER

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 19:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Venez découvrir le son des pianos anciens dans un cadre majestueux !
Ce concert met en valeur Weber, figure emblématique du premier romantisme allemand, pianiste virtuose qui a imaginé une sonate de conception romantique, mais est aussi passé à la postérité pour ses remarquables opéras qui ouvrent la voie au grand opéra romantique typiquement germanique. Le programme, entièrement sur instruments historiques, présente des œuvres emblématiques pour piano seul, son célèbre trio, et le cycle méconnu de Lieder patriotiques. 10  .

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come and discover the sound of old pianos in a majestic setting!

L’événement PIANOMUSES HOMMAGE À CARL MARIA VON WEBER Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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